68-й номер газеты «Мінская праўда» за 1 сентября вышел с заголовком «Сила правды» на первой полосе: один из материалов издания называется «Анатомия протестов. Кто, как и откуда руководит беспорядками в Беларуси». Внимание на нее обратил пользователь Twitter Ярослав Лысковец, пишет Наша Ніва.

Он обратил внимание, что первая полоса очень похожа на обложку британского журнала The Guardian Weekly, выпуск которого был посвящен роли женщин в протестах в Беларуси. На обложке было написано: «Сила цветов».