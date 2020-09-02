Фото https://kot-pes.com/

Прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело, по которому некий предприниматель обвиняется в мошенничестве со средствами еврофондов и легализации 1,4 миллиона евро, пишет rus.delfi.lv.

Обвиняемый был единственным членом правления предприятия, которое заключило в 2010 году с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) договор о производстве карбамида (мочевины) и азотно-фосфорно-калийных удобрений из продуктов жизнедеятельности содержащихся в хлеву животных. На это он пытался получить 4105381 евро из еврофондов и часть суммы получил.

Мужчина организовал цепочку фиктивных сделок, искусственно удорожив расходы проекта, имитировал хозяйственную деятельность. Он просил у LIAA 4105381 евро, и 2053674 евро ему были выплачены. 1420000 евро из этой суммы он легализовал.

В 2012 году издание Dienas Bizness сообщало, что в Салском крае из свиной мочи собираются производить жидкую мочевину, которую можно использовать для поглощения вредных выбросов. Проект собиралась реализовывать компания Micro Tech Baltic, членом правления которой был обвиняемый.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА