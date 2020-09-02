Прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело, по которому некий предприниматель обвиняется в мошенничестве со средствами еврофондов и легализации 1,4 миллиона евро, пишет rus.delfi.lv.

Обвиняемый был единственным членом правления предприятия, которое заключило в 2010 году с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) договор о производстве карбамида (мочевины) и азотно-фосфорно-калийных удобрений из продуктов жизнедеятельности содержащихся в хлеву животных. На это он пытался получить 4105381 евро из еврофондов и часть суммы получил.

Мужчина организовал цепочку фиктивных сделок, искусственно удорожив расходы проекта, имитировал хозяйственную деятельность. Он просил у LIAA 4105381 евро, и 2053674 евро ему были выплачены. 1420000 евро из этой суммы он легализовал.

В 2012 году издание Dienas Bizness сообщало, что в Салском крае из свиной мочи собираются производить жидкую мочевину, которую можно использовать для поглощения вредных выбросов. Проект собиралась реализовывать компания Micro Tech Baltic, членом правления которой был обвиняемый.