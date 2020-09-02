Правительство Литвы утвердило специальный план поддержки народа Беларуси, сообщил в среду в Твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичус.

Цель плана, по его словам, «помочь пострадавшим от репрессий, оказать содействие белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда».

В прошлом месяце министр заявил о готовности предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях.

«Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестокого обращения», — написал министр в Твиттере.

Накануне министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что власти страны разрешили воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву 64 гражданам Беларуси.

Советник министра Божена Заборовска-Зданович позже уточнила агентству BNS, что пока из всех получивших разрешение приехать лиц им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.

Кроме того, она сказала, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.