Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси разрешить вернуться в страну главе Римско-католической церкви в стране, митрополиту Минско-Могилевского Тадеушу Кондрусевичу.

«Белорусские власти должны разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter главы Госдепартамента США.

Кондрусевичу, являющемуся гражданином Беларуси, накануне отказали во въезде в республику без объяснения причин.

Belarusian authorities should allow the re-entry of Archbishop Kondrusiewicz, so he can tend to his flock during the ongoing protests. He and all Belarusian people must be allowed to exercise their fundamental freedoms, including freedom to worship. https://t.co/S5Gyiq7SdB

