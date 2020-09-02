Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей дочери Айшат на должность первого заместителя министра культуры республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни! Назначение Айшат на новую должность — это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — заверил глава Чечни.

Он напомнил, что на протяжении последних лет Айшат «успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах». «Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», — подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что «большой вклад Айшат внесла» и в дело развития филармонии Чеченской республики. По словам Кадырова, его дочь «всегда помогает начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады».

В марте 2020 года Айшат была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Кадыров выразил уверенность, что «Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: «Без культуры нет нации».

Инициатива о назначении Айшат заместителем министра исходит от министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева, заверил отец потомственной чиновницы. «Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!» — заключил глава Чечни.