Белорусские туристы смогут посещать Болгарию без справки с результатом ПЦР-теста на коронавирус и двухнедельного карантина, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

— Лица, прибывающие в Болгарию из Турции, Сербии и Беларуси, допускаются на территорию страны без необходимости предъявления документа, подтверждающего отрицательный результат теста на выявление COVID-19, — сказано в сообщении, пишет mlyn.by.

Также для туристов из этих стран отменяется обязательный 14-дневный карантин. Кроме того, из карантина могут выйти граждане указанных государств, которые отбывали его с 20 августа.