Забастовка предприятий. Строители ходили ко Дворцу Независимости

С 1 сентября ряд предприятий приостановили работу. Кто и как в этот день бастовал — в обзоре «Салідарнасці».
По улице Орловской в Минске бастующие строители выдвинулись в сторону Дворца Независимости. Их несколько сотен. Они скандировали «Уходи!»
Акции в поддержку
У МЗКТ, чтобы поддержать рабочих, собралось больше 50 человек. Милиционер с мегафоном, просил разойтись. Люди скандировали «Уходи!». Рядом ходил человек в штатском и снимал лица протестующих на камеру.
Возле Тракторного завода тоже собирались люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами.
К анонсированной ранее общенациональной забастовке присоединились как частные компании, так и отдельные цеха заводов.
На первую половину дня информация была таковой.
ОАО «Беларуськалий»
Во вторник в полдень несколько десятков шахтеров, поддерживающих стачку «Беларуськалия», вышли к административному зданию объединения, расположенному в центре Солигорска.
У входа в головной офис у них состоялась встреча с и.о. руководителя Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Анатолием Рыловым, а также главами НПГ всех рудоуправлений. Последние пообещали, что сделают все возможное, чтобы защитить участников стачки.
Прозвучало, что один документ готовится, а другой, в котором руководство «Белкалия» призывается к диалогу с работниками по ранее озвученным требованиям, – уже направлен нанимателю.
БелАЗ
Утром ряд СМИ сообщил, что БелАЗ присоединился к забастовке. Отмечалось, что стоят несколько цехов. Рабочие не вышли на работу.
Между тем руководство отрицает, что началась забастовка. Просят не верить телеграм-каналам и утверждает, что сегодня самый обычный рабочий день, все на местах.
Минский подшипниковый завод
Сообщается, что один из цехов «Минского подшипникового завода» тоже стоял без работы.
Администрация пока ситуацию не комментирует.
БМЗ
В Жлобине ночью с 30 на 31 августа на Белорусском металургическом заводе остановилась работа сталеплавильной печи №2. Рухнула труба, которая обеспечивала отвод газа. Случайное ли это совпадение, неизвестно.
Компании, которые поддержали забастовку
Нерабочим вторник стал в ряде компаний. В их числе значатся магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, спортивные клубы, веломагазины, книгарня «ГАЛІЯФЫ», языковая школа LinguaLand мастерская по ремонту телефонов iLabs, книжный магазин «Либрерия» в Новой Боровой и другие.
В Гродно не будет 1 сентября работать центр гармоничного развития ребенка «Бусинка».
Ряд компаний прямо отмечают на своих сайтах, что таким образом присоединились к общенациональной забастовке и хотят поддержать рабочих, а также выступить против беззакония в стране и насилия. Некоторые просто информируют, что 1 сентября у них выходной. А кто-то называет причиной профилактические меры против коронавируса: «Верым, можа, пераможам COVID-19».
Вот лишь неполный (неполный — потому что всех перечислить невозможно) список компаний, которые поддержали всеобщую забастовку в Беларуси и отказались работать 1 сентября:
каршеринг «Везуха»:
языковая школа LinguaLand;
книгарня «ГАЛІЯФЫ»;
автомойка GT;
мастерская по ремонту телефонов iLabs;
книжный магазин «Либрерия»;
скалодром Plato;
салон красоты «Beauty studio DETALI»;
салон красоты FENIX;
веганская столовая «Новая столовая»;
кафе беларуской кухни «Шпаркiя вiлкi»;
винный бар SVOBODY. 4;
бар «Клумба»;
бар TNT ROCK CLUB;
бар BackDoor;
кофейня «O PETIT MINSK»;
кофейня ТООК;
кофейня «32.08 вечное лето»;
кофейня «Зерно»;
кофейня SurfCofee;
кофейня Dreva;
спортивный зал DVOR;
спортклуб «Стая»;
интернет-магазин «Экобар»;
магазин LSTR Adziennie;
магазин ZenWear;
магазин 9.22store.
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