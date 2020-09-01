Забастовка предприятий. Строители ходили ко Дворцу Независимости

С 1 сентября ряд предприятий приостановили работу. Кто и как в этот день бастовал — в обзоре «Салідарнасці».

По улице Орловской в Минске бастующие строители выдвинулись в сторону Дворца Независимости. Их несколько сотен. Они скандировали «Уходи!»

Акции в поддержку

У МЗКТ, чтобы поддержать рабочих, собралось больше 50 человек. Милиционер с мегафоном, просил разойтись. Люди скандировали «Уходи!». Рядом ходил человек в штатском и снимал лица протестующих на камеру.

Возле Тракторного завода тоже собирались люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами.

К анонсированной ранее общенациональной забастовке присоединились как частные компании, так и отдельные цеха заводов.

На первую половину дня информация была таковой.

ОАО «Беларуськалий»

Во вторник в полдень несколько десятков шахтеров, поддерживающих стачку «Беларуськалия», вышли к административному зданию объединения, расположенному в центре Солигорска.

У входа в головной офис у них состоялась встреча с и.о. руководителя Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Анатолием Рыловым, а также главами НПГ всех рудоуправлений. Последние пообещали, что сделают все возможное, чтобы защитить участников стачки.

Прозвучало, что один документ готовится, а другой, в котором руководство «Белкалия» призывается к диалогу с работниками по ранее озвученным требованиям, – уже направлен нанимателю.

БелАЗ

Утром ряд СМИ сообщил, что БелАЗ присоединился к забастовке. Отмечалось, что стоят несколько цехов. Рабочие не вышли на работу.

Между тем руководство отрицает, что началась забастовка. Просят не верить телеграм-каналам и утверждает, что сегодня самый обычный рабочий день, все на местах.

Минский подшипниковый завод

Сообщается, что один из цехов «Минского подшипникового завода» тоже стоял без работы.

Администрация пока ситуацию не комментирует.

БМЗ

В Жлобине ночью с 30 на 31 августа на Белорусском металургическом заводе остановилась работа сталеплавильной печи №2. Рухнула труба, которая обеспечивала отвод газа. Случайное ли это совпадение, неизвестно.

Компании, которые поддержали забастовку

Нерабочим вторник стал в ряде компаний. В их числе значатся магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, спортивные клубы, веломагазины, книгарня «ГАЛІЯФЫ», языковая школа LinguaLand мастерская по ремонту телефонов iLabs, книжный магазин «Либрерия» в Новой Боровой и другие.

В Гродно не будет 1 сентября работать центр гармоничного развития ребенка «Бусинка».

Ряд компаний прямо отмечают на своих сайтах, что таким образом присоединились к общенациональной забастовке и хотят поддержать рабочих, а также выступить против беззакония в стране и насилия. Некоторые просто информируют, что 1 сентября у них выходной. А кто-то называет причиной профилактические меры против коронавируса: «Верым, можа, пераможам COVID-19».

Вот лишь неполный (неполный — потому что всех перечислить невозможно) список компаний, которые поддержали всеобщую забастовку в Беларуси и отказались работать 1 сентября:

каршеринг «Везуха»:

языковая школа LinguaLand;

книгарня «ГАЛІЯФЫ»;

автомойка GT;

мастерская по ремонту телефонов iLabs;

книжный магазин «Либрерия»;

скалодром Plato;

салон красоты «Beauty studio DETALI»;

салон красоты FENIX;

веганская столовая «Новая столовая»;

кафе беларуской кухни «Шпаркiя вiлкi»;

винный бар SVOBODY. 4;

бар «Клумба»;

бар TNT ROCK CLUB;

бар BackDoor;

кофейня «O PETIT MINSK»;

кофейня ТООК;

кофейня «32.08 вечное лето»;

кофейня «Зерно»;

кофейня SurfCofee;

кофейня Dreva;

спортивный зал DVOR;

спортклуб «Стая»;

интернет-магазин «Экобар»;

магазин LSTR Adziennie;

магазин ZenWear;

магазин 9.22store.

Авиаремонтный завод в Барановичах подписал коллективное обращение

Как сообщает Еврорадио, работники 558-го авиаремонтного завода требуют отставки Александра Лукашенко, новых выборов, освобождения политзаключенных и расследования случаев насилия. Под коллективным обращением подписались 400 человек.