Сразу по трем адресам в Минске произошли аварии на водопроводной сети. Несколько жилых домов остаются без водоснабжения, сообщили агентству «Минск-Новости» в «Минскводоканале».

Так, на ул.Янковского, 7, произошло повреждение сети в подвале.

Следующий инцидент зафиксирован на ул.Школьной, 46. Без воды остаются 25 частных домов на ул.Школьной и Кузнечной. Туда направлена автоцистерна с питьевой водой.

Еще одно ЧП случилось на ул.Бельского, 61. Сюда также направлена автоцистерна.

Во всех случаях утечка локализована. Ведутся аварийные работы.