«Беларусбанк» с 1 сентября временно приостанавливает прием новых заявок по кредитам на финансирование недвижимости, на потребительские нужды до 5 лет, на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9 % годовых. Об этом «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе банка.

— «АСБ Беларусбанк» информирует своих клиентов об изменении сроков рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам от 5 до 15 дней, — отметили специалисты.

При этом остаются неизменными условия кредитования строительства (приобретения) жилья с субсидированием по Указу № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы «Ипотека с нами».

Также банк сохраняет возможность оформления кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 1–3 лет, интернет-кредитов, кредитов для отдельных категорий граждан, в том числе в рамках клубов.

В отделениях банка по-прежнему возможно получить кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный», а также на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 7,7 % годовых.