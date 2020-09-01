На кортах Нью-Йорка стартовал второй в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат США. Александра Саснович в первом круге обыграла американку Франческу ди Лоренцо — 2:6, 7:6, 6:0.

Егор Герасимов, занимающий 72-е место в рейтинге, обыграл 24-ю ракетку мира — серба Душана Лайовича – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 25 минут. Следующим соперником Герасимова будет австралийский теннисист Джордан Томпсон, который занимает 63-е место в рейтинге. Вера Лапко также в матче первого круга одержала волевую победу над Викторией Голубич из Швейцарии – 1:6, 7:6, 6:2. Арина Соболенко сегодня сыграет с француженкой Осеан Додан.