Японская компания SkyDrive провела первые в мире успешные испытания «летающего автомобиля» с человеком на борту.

25 августа на испытательном полигоне в Японии состоялся первый тестовый полет прототипа под названием SD-03. Машина несколько раз облетела полигон площадью 10 тыс. кв. м, общая длительность полета составила около 4 минут.

Одноместный летательный аппарат представляет собой похожее на квадрокоптер устройство с полозковым шасси, оснащенное 8 электромоторами. SD-03 спроектирован как самая маленький в мире электрический «самолет» с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Высота SD-03 составляет около 2 м, длина и ширина — 4 м. Производитель отмечает, что на парковке «летающий автомобиль» занимает места, как 2 обычных.

Компания SkyDrive планирует уже в этом году получить разрешение от властей на начало тестов вне полигона. Планируется, что в 2023 году революционное транспортное средство поступит в продажу.