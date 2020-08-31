Соответствующее заявление сделала координатор штаба Мария Колесникова.

Она сообщила, что готовятся документы для регистрации партии. Выпущенное по такому случаю видеообращение содержит архивную запись напутствующих слов претендента в кандидаты в президенты на прошедших выборах Виктора Бабарико, соответствующую такому случаю.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», – говорит на этой записи Бабарико, который теперь находится в тюрьме по обвинениям в экономических преступлениях.