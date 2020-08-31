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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявили о завершении эксперимента по натаскиванию собак на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Emirates News Agency.

Организаторы такого эксперимента посчитали его результаты успешными. Во время его проведения удалось достичь 92-процентного выявления вируса служебными животными.

Следует отметить, что собаки лишь дополнительное звено в профилактике коронавирусной эпидемии в ОАЭ. Здесь не исключается проведение соответствующих медицинских анализов для выявления COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в этой стране с населением 9890400 человек подтверждено 69690 случаев заболевания коронавирусом.

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