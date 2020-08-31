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Члены президиума Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Павел Латушко на пресс-конференции рассказывают об итогах второго заседания и отвечают на вопросы журналистов.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА