АктуальнаПалітыка Пресс-конференция по итогам второго заседания Координационного совета (видео) 31.08.2020 в 20:57 486 Фото из открытого источника Члены президиума Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак и Павел Латушко на пресс-конференции рассказывают об итогах второго заседания и отвечают на вопросы журналистов. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА «Вместе» — политическую партию под таким названием создает штаб Бабарико Мінск: крыжовы ход і ланцуг салідарнасці каля Чырвонага касцёла Каля мінскай катэдры людзі сталі ў ланцуг з партрэтамі Кандрусевіча Класковский: «Никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет» Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры — МИД о санкциях Литвы, Латвии и Эстонии Латушко: КГК задержал члена президиума Координационного совета Власову Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце «Вместе» — политическую партию под таким названием создает штаб Бабарико 31.08.2020 в 23:16 Мінск: крыжовы ход і ланцуг салідарнасці каля Чырвонага касцёла 31.08.2020 в 22:13 Каля мінскай катэдры людзі сталі ў ланцуг з партрэтамі Кандрусевіча 31.08.2020 в 21:23 Класковский: «Никакого желания ломать выстроенную авторитарную систему у Лукашенко нет» 31.08.2020 в 21:12 Пресс-конференция по итогам второго заседания Координационного совета (видео) 31.08.2020 в 20:57