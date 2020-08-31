Юрий Хаджимуратович Караев!

Я, Говорушкина Вероника Сергеевна, гражданка Республики Беларусь, член расширенного состава Координационного совета, обращаюсь к Вам как к Министру внутренних дел Республики Беларусь и офицеру.

На сегодняшний день Вы являетесь единственным представителем государственной власти, прямо признавшим чрезмерное применение силы сотрудниками специального подразделения ОМОН и других силовых структур Республики Беларусь.

13 августа 2020 года в программе «Ничего личного» телеканала ОНТ на вопрос ведущего «Признаете ли Вы, что иногда сила была применена «не по адресу»?», Вы ответили: «К сожалению». Я увидела боль в ваших глазах, и я верю в ваше сожаление.

16 августа 2020 года на митинге в поддержку первого президента Республики Беларусь Вы дали интервью журналисту новостного портала TUT.BY, высказавшись насчет требований о своей отставке или лишении себя жизни как о недопустимых ввиду возможной деморализации личного состава – и я верю в искренность Вашей заботы о подчиненных Вам сотрудниках.

21 августа 2020 года вы встретились с архиепископом Римской Католической Церкви Тадеушем Кондрусевичем, которому сказали, что глубоко переживаете все произошедшее, а также заявили, что «каких-то команд на жестокое обращение с людьми что на улицах, что по пути конвоирования, а тем более в местах содержания» Вы не давали. И я верю, что Вы не давали таких команд, потому что режим никогда не совершает главное зло «своими руками».

Юрий Хаджимуратович, Вы являетесь единственным человеком в Республике Беларусь, взявшим на себя ответственность за произошедшее 9–12 августа 2020 года. Ни Верховный главнокомандующий Республики Беларусь, ни руководители иных силовых ведомств, к сожалению, не показали подобной Вам смелости. Вы также являетесь единственным представителем власти, проявившим искреннюю заинтересованность в общественном диалоге.

Я считаю Вас умным, честным и образованным человеком.

«Наша Нива» писала о том, что Ваши любимые авторы – Толстой, Достоевский, Куприн, а также о том, что Вы искренне стремитесь воспитать солдат достойными гражданами нашего государства. Ваши цитаты:

«Доводим до ума все знания по истории и географии Беларуси: области, города, столицы Великого Княжества Литовского – в какие времена где что было. Если школа допустила пробелы в изучении истории, то мы их исправляем. Ведь без знания истории своей страны идеологии и патриотизма быть не может, собственно».

«Всегда объясняем, что мы – это защита граждан, а не карающий меч революции, как это раньше об органах ВЧК-НКВД говорили».

«Белорусский партизан» писал, что в милицейских кругах Вас называют «очень порядочным человеком и офицером». Я могу разделить это мнение.

Когда несколько лет назад в ТЦ «Новая Европа» от рук «парня с бензопилой» погибла Елена Александронец, Вы единственный из представителей белорусской власти пришли на прощание с ней.

Вы отменили обязательную проверку всех сотрудников на полиграфе.

При Вас в белорусском спецназе впервые появились женщины.

Я приношу свои извинения за всю безальтернативность моих предыдущих суждений о Вас. Сейчас я не считаю Вас преступником (пока не будет доказано иное).

Я прошу Вас инициировать процесс создания государственной структуры, способной вступить в диалог с представителями оппозиции (для власти) и большинства (для народа). Я прошу Вас войти и (возможно) возглавить ее состав.

Я прошу Вас инициировать процесс расследования всех фактов пыток и иного жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Я прошу Вас выступить гарантом полноты и всесторонности таких расследований.

Я прошу Вас защитить перечисленными выше действиями белорусский народ, свое доброе имя и офицерскую честь.

Я свидетельствую, что настоящее письмо было написано мной 29 августа 2020 года по собственной инициативе и выражает исключительно мое мнение. Я свидетельствую, что данное письмо было написано мной на безвозмездной основе. Я прошу Вас защитить меня от возможных негативных последствий данного письма Вам и опубликования его в открытых источниках информации. Я верю в Вас, господин офицер.

Вера Сергеевна

Говорушкина, гражданка

Республики Беларусь.