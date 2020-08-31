Вчера футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске и доставлены в Ленинское РУВД. Их обвинили в нападении на милицию, пишет TUT.BY.

Сегодня один из основателей клуба Владислав Майоровский опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал, что Сергея Козеку ночью из РУВД забрала скорая:

«Напомню, что вчера ребята возвращались с тренировки <…> и подверглись атаке, избиению и захвату. Их обвиняют в нападении на милицейский автомобиль. Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Казеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем.

С ребятами работает адвокат. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения им телесных повреждений. Сегодня будут проводиться следственные действия».

Как рассказал Владислав, он лично был свидетелем того, как игрока забирала машина скорой помощи:

«Внешне выглядел плохо, иначе скорая бы не забрала. На лице видимых повреждений не было видно. Но темно и борода. Передвигался с трудом».

Позже директор «Крумкачоў» Олег Давидович сообщил «Трибуне», что у Козеки перелом третьего позвонка, а также повреждены почки.