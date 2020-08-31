Общее число задержанных ОМОНом в Беларуси 30 августа может составить около 200 человек

Только в Минске на протестных акциях 30 августа омоновцы задержали 140 человек. А всего задержания проходили в 13 городах страны.

По данным МВД на 18.00 (30 августа) в Минске на Марше мира и независимости было задержано 140 человек. Причем 125 из них были задержаны в первые 2 часа протестов.

По данным лишённого регистрации правозащитного центра «Весна», задержания 30 августа также проходили в Бресте, Гродно, Пинске, Фаниполе, Речице, Жодино, Пинске, Орше, Могилеве, Горках, Слуцке, Гомеле и Бобруйске.

В Гродно при задержании митингующих милиция распылила слезоточивый газ.

Судя по данным правозащитников, общее число задержанных 30 августа в Беларуси может составить около 200 человек.