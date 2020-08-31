Стачком «Беларуськалия» сообщил о задержании своего лидера Анатолия Бокуна органами госбезопасности.

«Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением госбезопасности и доставлен в РОВД», — говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома.

«Ждём дальнейшего развития событий», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на «Беларуськалии» и объявлении рабочими забастовки. Затем «Беларуськалий» несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО «Беларуськалий» работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.

В середине минувшей недели руководство «Беларуськалия» сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше по сравнению с августом прошлого года.

Между тем, 27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на «Беларуськалии» может привести к сокращению экспорта из Беларуси и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени.

ОАО «Беларуськалий» на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.