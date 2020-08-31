Днем 31 августа задержали участницу Координационного совета Лилию Власову, написал в своем телеграмм-канале член Совета Павел Латушко.

Задержание производили сотрудники ДФР КГК. Прошел обыск.

Задержание состоялось накануне заседания расширенного состава Координационного совета, написал Латушко.​

Справка. В 1990 году Лилия Власова основала одну из первых юридических практик в Беларуси — «Юридическую лабораторию», которая с 1996 года стала называться «Власова и Партнеры». В 2007 году компания объединилась с юридической фирмой «Михель и Партнеры», и был создан новый бренд «Власова, Михель и Партнеры». С 2008 года компания является партнером «Tark Grunte Sutkiene», а в начале 2013 года было образовано адвокатское бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры».