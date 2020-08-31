74-летний экс-гендиректор холдинга «БелОМО», доктор технических наук Вячеслав Бурский ждет, когда к нему применят амнистию. Его жалобы на приговор о пяти годах лишения свободы остались без удовлетворения.

Он отбывает наказание в Бобруйской исправительной колонии. Некоторое время Вячеслав Бурский находился под домашним арестом – ему изменили меру пресечения, это было еще до суда. А после приговора прямо в зале суда на него надели наручники. Бурского этапировали в Жодино, а уже оттуда, когда приговор вступил в законную силу, перевели в Бобруйск.

В скором времени к нему должна быть применена амнистия – на то, чтобы выполнить все формальности, администрации колонии отводится девять месяцев. После того как по амнистии от приговора отнимут год, получится, что Бурский уже отбыл половину срока. Это дает право писать прошение о помиловании. Не исключено, что именно так он и поступит.

Правда, если в стране вдруг сменится власть, то Бурскому и тем, кто также рассчитывает на помилование, придется еще некоторое время подождать – процедура может растянуться на неопределенный срок.

«Мы могли бы и раньше подать прошение о помиловании, но если половина срока не отбыта, комиссия, которая рассматривает документы, может эту просьбу отклонить, – говорят адвокаты. – Поэтому тут рисковать, может быть, и не стоит. Потому что по закону следующее ходатайство о помиловании может быть подано только через год. Через закон, увы, никак не перепрыгнешь. Поэтому мы ждем ноября».

На условия в колонии Вячеслав Бурский не жалуется.

«Держится! – говорят те, кто поддерживает с ним отношения. – Старается, чтобы его не видели сломленным, даже семье говорит: лишний раз не приезжать на свидания. Не хочет, чтобы его видели в заключении, не показывает вида, что что-то плохо. Но там особенно ничего лишнего и не расскажешь. Все общение – через стекло по телефону».