Такие данные опубликовало Министерство финансов.

Государственный долг Беларуси на 1 августа составил 53,1 млрд рублей и по сравнению с началом года вырос на 8,3 млрд. рублей, или на 18,6%.

Внешний госдолг составил 17,8 млрд долларов. С начала года он увеличился на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.

За январь-июль страна привлекла внешних государственных займов на 1,84 млрд долларов. Из них 1,392 млрд составили облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 370,3 млн долларов – кредиты правительства и банков России, 51,1 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 21,2 млн долларов – МБРР,

5,9 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг на 1 августа составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на один миллиард рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-июле 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.