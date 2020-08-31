На 30 июня 2020 года у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке находились всего 77 млн российских рублей (чуть более 1 млн долларов).

Это следует из отчетности российского газового монополиста по итогам работы в первом полугодии.

Согласно данным на 31 декабря 2019 года, у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке были 15,6 млрд российских рублей (210 млн долларов).

У «Газпрома» также имелись «прочие оборотные активы» в Белгазпромбанке. Если на конец прошлого года они составляли почти 2,5 млрд российских рублей, то на 30 июня 2020 года — 20 млн российских рублей.