Польша и Литва входят в десятку важнейших торговых партнеров Беларуси. Введение санкци против этих стран чревато серьезными потерями для национального бюджета Беларуси.

Возможная торговая война с соседними странами делает бессмысленным существование и безвозвратными инвестициями в инфраструктурные проекты вроде индустриального парка «Великий камень» и транзитного хаба «Бремино-Орша», считают эксперты «Завтра твоей страны».

О возможности введения санкций против этих стран Александр Лукашенко заявил на прошлой неделе во время посещения завода «Савушкин-Орша».

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А насчет санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — сказал он.

По итогам первого полугодия текущего года Польша и Литва занимали, соответственно, 5-е и 6-е места в списке крупнейших торговых партнеров Беларуси.

Польша находится в пятерке стран (в одном ряду с Россией, Украиной, Китаем и Германией), с которыми товарооборот Беларуси превысил 1 млрд долларов. По итогам января-июня он составил свыше 1,1 млрд долларов. В его структуре экспортные и импортные поставки примерно равны с небольшим (около 50 млн долларов) плюсом для внешнеторгового сальдо Беларуси. При этом Польша является одним из важнейших рынков сбыта для белорусской лесопродукции и занимает седьмое место в мире и второе в Европе по потреблению белорусских калийных удобрений. Ввведение санкций, которыми грозится Лукашенко, хотя и повлияет на польский экспорт, но примерно с равной силой ударит и по отечественным экспортерам.

Товарооборот Беларуси с Литвой составил по итогам первого полугодия около 640 млн долларов. Так как в его структуре белорусский экспорт (около 440 млн долларов) заметно превышает импорт (около 200 млн долларов), литовское направление является источником положительного сальдо и, соответственно, валютных поступлений в бюджет страны. За рассматриваемый период это 240 млн долларов и большее значение для белорусской казны имела только торговля товарами с Украиной (плюс около 595 млн долларов), Казахстаном (около 300 млн долларов) и Бразилией (около 255 млн долларов).

Во время выступления в Орше Лукашенко отдельно прошелся по Литве: «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место».

Но очевидно, что переориентация грузопотоков (на которую нужно много времени) лишит бюджет четвертого по важности источника положительного сальдо. Кроме этого, оказываются потерянными примерно 100 млн долларов, которые, начиная с 2013 года вложил и вкладывает в модернизацию калийного терминала в Клайпеде, «Беларуськалий».

Польша и Литва, имеющие общие границы с Беларусью, выполняют также важнейшие роли перевалочных плацдармов для продукции российских и китайских производителей на рынки стран Евросоюза, Северной Америки и других регионов. Возможная торговая война с ними фактически ставит крест на таких важнейших инфраструктурных проектах как Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и логистическо-промышленный хаб «Бремино-Орша». Они создавались прежде всего под нужды потребителей в Европе и с интегрированием в них транзитной инфраструктуры (например, как проект China Merchant Group), в том числе, на территории Польши и Литвы.

Еще один важный вопрос, который не может не возникнуть в случае обострения отношений, — дальнейшее функционирование транзитных газо-и-нефтепроводов. Один из ключевых российских экспортных газопроводов «Ямал -Европа» после Беларуси выходит на территорию Польши. Через Беларусь «Газпром» поставляет газ и Литве. Белорусский участок нефтепровода «Дружба» на юге стыкуется, в том числе, с польским. Нефтепровод в Вентспилс также частично идет по территории Литвы.