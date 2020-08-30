Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) назвали ураган «Лаура», достигший 27 августа 2020 года американского побережья Мексиканского залива, самым мощным и опасным ураганом текущего сезона ураганов в США. Они считают, что в связи с изменением климата стихийные бедствия подобного масштаба станут еще более частым явлением.

В этом сезоне это уже седьмой ураган в США, которому присвоено имя (имена присваивают, когда сила ветра в эпицентре достигает определенного показателя). Климатологи ВМО отмечают, что всего за сутки «Лаура» усилилась с первой категории до четвертой. Столь стремительная трансформация, по их мнению, также связана с глобальным потеплением.

По данным прессы, власти США направили в зону бедствия около 1500 спасателей, в том числе военнослужащих Национальной гвардии. Сила ветра в эпицентре урагана достигала 67 км в секунду – он вызвал многочисленные разрушения, погибли шесть человек, 500 тысяч остались без электричества.

Как объяснили эксперты ВМО, повышение температуры воды приводит к усилению ветра и росту уровня моря, увеличивая штормовые приливы и риск масштабных наводнений. Теплый воздух также способствует увеличению объема испарений и осадков.

«Подъем уровня моря, который, скорее всего, в значительной степени вызван деятельностью человека, приводит к тому, что в результате циклонов уровень воды поднимается еще выше», – подчеркнул Том Кнутсон, руководитель отдела ВМО по тропическим циклонам и изменению климата. По его словам, согласно исследованиям, в результате увеличения температуры воздуха на два градуса по Цельсию, объем осадков, вызываемых ураганами в радиусе ста километров, вырастает на 10–15 процентов. Ученые считают, что интенсивность и разрушительная сила тропических циклонов и ураганов по всему миру будет только расти.

Вместе с тем представитель ВМО добавил, что связь между силой ураганов и глобальным потеплением, вызванным человеком, «неопределенна». Так, доля ураганов четвертой и пятой категории в общем количестве погодных катаклизмов будет расти, и это, скорее всего, связано с последствиями деятельности человека. Однако в целом частота тропических циклонов, в том числе мощных ураганов, согласно смоделированным прогнозам, может несколько снизиться или останется на прежнем уровне.