Мощнейший ураган «Лаура» обрушился 27 августа 2020 года на американское побережье Мексиканского залива. Фото НАСА

Эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) назвали ураган «Лаура», достигший 27 августа 2020 года американского побережья Мексиканского залива, самым мощным и опасным ураганом текущего сезона ураганов в США. Они считают, что в связи с изменением климата стихийные бедствия подобного масштаба станут еще более частым явлением.

В этом сезоне это уже седьмой ураган в США, которому присвоено имя (имена присваивают, когда сила ветра в эпицентре достигает определенного показателя). Климатологи ВМО отмечают, что всего за сутки «Лаура» усилилась с первой категории до четвертой. Столь стремительная трансформация, по их мнению, также связана с глобальным потеплением.

По данным прессы, власти США направили в зону бедствия около 1500 спасателей, в том числе военнослужащих Национальной гвардии. Сила ветра в эпицентре урагана достигала 67 км в секунду – он вызвал многочисленные разрушения, погибли шесть человек, 500 тысяч остались без электричества.
Как объяснили  эксперты ВМО, повышение температуры воды приводит к усилению ветра и росту уровня моря, увеличивая штормовые приливы и риск масштабных наводнений. Теплый воздух также способствует увеличению объема испарений и осадков.

«Подъем уровня моря, который, скорее всего, в значительной степени вызван деятельностью человека, приводит к тому, что в результате циклонов уровень воды поднимается еще выше», – подчеркнул Том Кнутсон, руководитель отдела ВМО по тропическим циклонам и изменению климата.  По его словам, согласно исследованиям, в результате увеличения температуры воздуха на два градуса по Цельсию, объем осадков, вызываемых ураганами в радиусе ста километров, вырастает на 10–15 процентов. Ученые считают, что интенсивность и разрушительная сила тропических циклонов и ураганов по всему миру будет только расти.

Вместе с тем представитель ВМО добавил, что связь между силой ураганов и глобальным потеплением, вызванным человеком, «неопределенна». Так, доля ураганов четвертой и пятой категории в общем количестве погодных катаклизмов будет расти, и это, скорее всего, связано с последствиями деятельности человека. Однако в целом частота тропических циклонов, в том числе мощных ураганов, согласно смоделированным прогнозам, может несколько снизиться или останется на прежнем уровне.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА