Эта статья появилась на сайте Naviny.by незадолго до его блокировки. Об этом сообщил ее автор политический обозреватель Александр Класковский. Публикуем ее версию, выставленную им в социальной сети Facebook.

28 августа Александр Лукашенко снова грузил электорат темой западной военной угрозы. «И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты», — популярно объяснял он работникам ООО «Савушкин-Орша».

Только ленивый обозреватель не отметил, что фишкой минувшей избирательной кампании Лукашенко было разоблачение руки Москвы. До 9 августа главнокомандующего и его генералов абсолютно не дергал коварный монстр НАТО. Тем более что в нынешнем году из-за COVID-19 альянс свернул свои учения. Пропагандисты еще посмеивались, что натовские вояки убоялись вируса.

А вот когда мощные протесты белорусов, которые сочли выборы сфальсифицированными, привели властную верхушку в трепет и резко понадобилось опереться на плечо Кремля, вектор обличения тут же повернулся на 180 градусов.

Натовцы ведь тоже не идиоты

В последние недели Лукашенко рефреном твердит, что натовцы точат на нас зубы, Польша хочет оттяпать Гродненскую область и т.п.

28 августа в Орше Лукашенко привел пример угрозы: «Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории… Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие».

Речь идет о 18 истребителях ВВС США. Но, во-первых, авиабаза Ласк, где они находятся, гораздо западнее Варшавы, то есть отнюдь не у белорусской границы. Во-вторых, прибыли они туда в рамках ротации. В-третьих, даже у Беларуси боевой авиации больше. Не говоря уже о союзной России.

Да, а из Литвы те 30 американских танков «Абрамс», которыми белорусская пропаганда пугала некоторое время назад, уже уехали.

Лукашенко говорит «мы же не идиоты», но и в НАТО, надо думать, не такие идиоты, чтобы не понимать: нападение на Беларусь равно нападению на ядерную Россию.

Вообще европейцы и американцы в последние годы сделали ставку на поддержку независимости Беларуси — пусть даже с автократом Лукашенко во главе. Им важно, чтобы танки Путина не оказались на Западном Буге. Меньше всего они заинтересованы в дестабилизации обстановки у нас. Зачем им лезть сюда, чтобы приближать свой кошмарный сон: Россия на Буге?

Как Минск хочет поставить на место «зажравшихся» соседей

Впрочем, Лукашенко ополчился на соседей из ЕС не только за их якобы агрессивные намерения. Он решил наказать их и за санкции. «Мы им покажем, что такое санкции», — пригрозил он в Орше. Отметил: «они зажрались», «поставим на место».

И пояснил: «Если они еще в Китай и Россию через нас — поляки и литовцы — барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее». Это можно понять как намерение закрыть воздушное пространство для гражданских самолетов из попавших в немилость стран.

«А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают», — добавил Лукашенко. Тем самым, кажется, невольно признав, что до сих пор шалости с санкционкой (типа превращения польских яблок в якобы белорусские) имели место.

Ну и, наконец, прозвучало: «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву».

Насчет 30% — это миф, на самом деле доля гораздо меньше. Да, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, но Клайпеда — это не вся Литва. Хотя, конечно, прекращение этого транзита стало бы болезненным для литовской экономики.

По принципу «назло маме уши отморожу»

Впрочем, белорусское правительство, возможно, еще отговорит главу государства от опрометчивых шагов. Ведь экспортировать калий и нефтепродукты через российские порты дороже.

Наказать литовцев подобным образом Лукашенко грозил еще в 2013 году, когда отношения с ЕС тоже были скверными (аукался разгон Площади-2010). Но экономические соображения перевесили, угроза не реализовалась.

Более того, когда в 2017 году Путин с подачи тамошних лоббистов стал выкручивать белорусам руки, настаивая на экспорте нефтепродуктов через российские порты (Усть-Луга, Петербург, Высоцк), Минск всячески отбрыкивался (далеко возить, невыгодно!) и в конце концов отбился.

Кроме денежных, были и другие соображения. К тому времени белорусское руководство, убедившись, что чрезмерная зависимость от России чревата неприятностями, взялось за диверсификацию внешнеэкономических связей.

Теперь же, получается, вся диверсификация побоку, главное — насолить чертовым литовцам, которые и Светлану Тихановскую (соперницу Лукашенко на минувших выборах и, как многие считают, их реальную победительницу) приютили, и свои санкции, не дожидаясь брюссельских, против Минска вводят.

Ага, давайте привяжемся к России еще и в плане транзита. Быстро же забыли некоторые здешние деятели уроки нефтяной войны начала нынешнего года, когда российская монополия на поставки нефти больно ударила по нашим НПЗ и пришлось срочно закупать это сырье у норвежцев, азербайджанцев, американцев.

К слову, альтернативную нефть от ряда поставщиков выгоднее всего завозить именно через Клайпеду. Там разгрузились в этом году два танкера с нефтью из США. Азербайджанскую же нефть удобно получать через Украину. Можно задействовать для ее перекачки на Мозырский НПЗ нефтепровод Одесса — Броды. Но теперь и с Киевом рассобачились.

Как видим, обида на тех соседей, что поддержали требования сторонников перемен в Беларуси (а речь всего лишь о честных выборах), слепит глаза. Рулит принцип «назло маме уши отморожу». В итоге может быть нанесен урон и собственной экономике, и национальной безопасности (усилится привязка к России).

Впрочем, может, это и есть условия России в обмен на нынешнюю поддержку Лукашенко в трудную минуту: прекратить контрабанду и перенаправить транзит на российские порты?

Что может быть в числе прочих условий? Размещение военных баз? Продажа Минского завода колесных тягачей и прочих активов?

Если эта версия верна, то вскоре мы увидим много интересного.

Лязгающие гусеницы могут приехать не с той стороны. И навсегда

Вообще то, что сейчас артикулирует Лукашенко, — старая пластинка. Он еще с 1990-х годов периодически использовал тезис, что белорусы лягут под танки НАТО, но не пропустят их на Москву. А за это, мол, не грех дать нефти да газа подешевле, прочих льгот.

Разница лишь в том, что тогда страшилка о лязгающих гусеницах использовалась для выжимания экономических преференций, сейчас — в политических целях. Чтобы Путин поддержал в борьбе против внутренних противников.

Мол, смотрите, только он, Лукашенко, способен сдерживать экспансию проклятых супостатов на Москву. А если придут к власти оппозиционеры, то сразу впустят коварного монстра — и натовские ракеты будут стоять в районе Орши. Натовские супостаты, дескать, аккурат и являются кукловодами, они раскачивают ситуацию в синеокой республике и держат наготове свои вооруженные до зубов орды.

В Орше Лукашенко снова разоблачал коварные планы: «Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку».

Такие пассажи призваны решить несколько задач.

Во-первых, перевести фокус общественного внимания с вопросов прекращения репрессий, освобождения политзаключенных, новых выборов на высосанные из пальца внешние угрозы.

Во-вторых, дискредитировать оппонентов: мол, настоящая пятая колонна, подлые предатели (в пандан обливают грязью и называют фашистским бело-красно-белый флаг, ставший уже действительно народным символом борьбы против режима).

В-третьих, под шумок готовить почву для вероятного введения военного положения, если припечет еще сильнее.

В-четвертых, и это самое главное, стоит задача заручиться поддержкой Кремля. А для этого нужно сыграть на фобиях и предрассудках российской правящей верхушки, генералитета. Поэтому сегодня прозвучало: «Им [на Западе] не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию».

Но такие апелляции к Кремлю — это игра с огнем. Западу захватывать Беларусь сто лет не нужно. А вот Кремль если въедет сюда на танках, то уже черта с два выедет.