В МИД Беларуси ответили украинским коллегам на заявление о поставленных на паузу контактах между странами, пишет TUT.BY.



— Мы внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике. Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Представитель МИД отметил, что оценки взаимодействия Беларуси с союзниками и партнерами, а также призывы к проведению новых президентских выборов расцениваются белорусской стороной как попытка вмешательства во внутренние дела.

— Получается, что руководство МИД Украины противоречит само себе. Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности в Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне.

Глаз заявил, что Беларусь очень аккуратно и взвешенно подходила и будет подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной.

— Как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа.

Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу.

— Это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах.

Белорусская сторона готова к продолжению сотрудничества на всех уровнях.

— Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все контакты его страны с Беларусью поставлены на паузу. Он отметил, что они будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.

