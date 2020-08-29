С вечера 28 августа пользователям интернета стали недоступны информационные ресурсы Naviny.by и NN.by. Они добавились к тому списку недоступных сайтов, который мы публиковали неделю назад, среди которых – «Свабода», «Еўрарадыё», «Белсат».

Доступ к ним ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси. TUT.BY пишет, что об этом им сообщил один из интернет-провайдеров.



Команда Naviny.by продолжает работу, несмотря на блокировку сайта. Она прилагает усилия, чтобы запустить «зеркало» основного сайта. Кроме того, редакция публикует новости в социальных сетях и мессенджерах, в том числе в телеграм.

Сталкиваясь с постоянными препонами в виде недоступа к основному сайту, ресурс NN.by имеет уже достаточно разработанный канал в телеграм. Сегодня ночью журналисты издания обратились к коллегам и своим читателям по поводу сложившейся ситуации и попросили поддержки.

О том, что в стране ведется массированное наступление на свободную прессу, говорят факты брутального воздействия на ее представителей. С мая по август 2020 года, по информации Белорусской ассоциации журналистов, силовиками было осуществлено более 200 задержаний представителей белорусской и зарубежной прессы. Многие из задержаний сопровождались избиением корреспондентов.

Наиболее широкий размах репрессии в отношении журналистов получили 27 августа, когда только в Минске в милиции оказались более 40 представителей прессы.

В стране не могут напечататься и распространить свои тиражи газеты «Народная Воля», «Комсомольская правда в Беларуси», «Свободные новости», «Белгазета».

Учитывая развитие ситуации, мы предлагаем читателям запасные варианты распространения наших публикаций на разных страницах в соцсетях и телеграм-канале.