Лукашенко намерен экономически наказать Литву, поддержавшую белорусских протестующих: «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить».

28 августа во время посещения Орши Лукашенко затронул вопрос взаимоотношений Беларуси с Литвой, которая активно поддержала мирные протесты в Беларуси. Он заявил, что Беларусь будет реагировать на реакцию Литвы экономическими мерами.

«Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — цитирует БелТА Лукашенко.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, правительству поручено внести предложение «о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие».

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что пока ЕС не вводил санкции в отношении Беларуси. По итогам совещания глав МИД ЕС не было выработано общего решения. Санкционный список предполагается составить в течение месяца.