В воскресенье, 30 августа, епископ Вениамин попросил всех верующих провести и присоединиться к молебну за мир и спокойствие в Беларуси.

«В воскресный день 30 августа 2020 года в 17:00 во всех храмах и обителях Белорусской Православной Церкви прошу со всей горячностью веры и упования совершить молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ, предварить и завершить моление колокольным звоном», — предложил епископ Вениамин.

«В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы. Все мы исполнены чаяния скорейшего успокоения смуты среди народа нашего, утверждения благословенного мира и спокойствия. А для этого необходима соборная молитва всей Белорусской Церкви. Молитвенное единение в вере, надежде на помощь Божию и любви во Христе — в этом наше свидетельство об истине, наша сила и упование. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7), — свидетельствует Писание.» — говорится в циркулярном письме за подписью епископа Вениамина.