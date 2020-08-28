Цепи солидарности и шествие в Минске

Люди в знак солидарности продолжают каждый день выходить на улицы Минска.

Несмотря на вчерашние задержания на площади Независимости, горожане снова пришли сюда. Их встретили цепи из милиционеров и автозаки. Не обошлось без задержаний и в этот раз. Опять силовики препроводили в спецавтомобили мужчин, попались и журналисты. Правозащитники собирают данные о задержанных и публикуют их имена.

Через какое-то время люди направились шествием по проспекту Независимости.

Минчане так же выстроились в цепи солидарности в разных районах города.

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