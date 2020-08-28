Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выступила с видеообращением к учителям накануне Дня знаний.

Дорогие учителя!

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний!

В этом году день знаний будет особенным. В начале учебного года к вам придут дети и их родители, и вам придется взглянуть друг другу в глаза. Я сама имею педагогическое образование, работала с детьми и знаю, как важно ценить их уважение и уважение их родителей.

Я думаю, что каждый из вас стал учителем по призванию, и уверена, что профессией учителя можно и нужно гордиться. Но давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от образования? Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет, принудительная подписка, «добровольно-принудительные» походы на хоккей-лыжню-демонстрации. Разве это имеет отношение к учебно-воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули – это избирательные комиссии, где обеспечивался «нужный» результат. Нужный не народу, не стране, нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином, в том числе – вашим хозяином.

Большинство из вас работает честно и стремится дать детям знания и воспитать их порядочными людьми. Но есть и те, кто под давлением или в желании выслужиться воровал голоса избирателей, воровал будущее у детей, которых вы учите. Об этом вас спросят дети и их родители. Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог – дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха.

Сейчас звучат угрозы уволить учителей, не согласных с «государственной идеологией». Но если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы.

Учитель – профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей!