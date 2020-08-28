Анджей Дуда подписал, в частности, законы о доплате за вредные продукты питания, регистрации автомобилей, поощрениях для полицейских и финпомощи для артистов.

Президент Польши подписал девять законов. Анджей Дуда поставил свою подпись, в частности, под законами о дополнительном налогообложении продуктов, содержащих моно- и дисахариды, кофеин и таурин, а также алкогольных напитков в таре меньше 300 мл. Авторы законопроектов надеются, что фискальная политика в данном случае послужит инструментом для пропаганды здорового образа жизни.

Согласно еще одному закону, подписанному президентом, водительские права при проверке на дорогах больше не понадобятся. Документом также отменяется обязанность менять номерные знаки при каждой покупке автомобиля.

Еще один закон разрешает регистрацию транспортного средства по месту временного проживания его владельца и временную регистрацию по месту покупки или принятия. Если у автомобиля уже есть польский номерной знак, менять его, согласно новому закону, не нужно. Продавец автомобиля также сможет зарегистрировать его от имени покупателя.

Анджей Дуда также подписал закон, который предусматривает поощрения для полицейских, тюремных надзирателей или сотрудников Службы государственной охраны, чтобы те не уходили на пенсию после 25 лет службы. Речь идет, в частности, о надбавках, бесплатном питании и лучшей правовой защите.

Подписанные главой польского государства законы также предусматривают финансовую поддержку для деятелей культуры в ходе пандемии, отказ от сдачи устных экзаменов по эпидемическим причинам, а также упрощение импорта медицинских препаратов.