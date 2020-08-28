Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке, сообщает Reuters.

Причина его ухода — проблемы со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика. Он заявил, что приносит глубочайшие извинения за невозможность исполнять свои обязанности и сожалеет, что не добился заключения мирного договора с Россией.

Вероятным преемником Абэ называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.

О том, что глава правительства собирается объявить об отставке, стало известно ранее 28 августа.

Из-за обострения болезни он уже покидал пост премьера в 2007 году — спустя год после того, как впервые его занял. В 2012-м Абэ снова победил на выборах и с тех пор возглавлял японское правительство. Он провел на позиции премьер-министра 2799 дней.