Успение Пресвятой Богородицы, Первая Пречистая, Вторая Пасха. У сегодняшнего праздника есть несколько названий, так или иначе подчеркивающих его важность для верующих.

Православные всего мира 28 августа отмечают Успение Богородицы – один из двенадцати великих праздников (их еще называют двунадесятыми).

Празднику предшествовал строгий двухнедельный Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа (все, что о нем нужно знать, можно прочитать вот здесь).

Важно: Если 28 августа выпадает на среду или пятницу, верующим все равно не разрешается есть мясо и молочные продукты — только рыбу.

В 2018 году Успение празднуют во вторник, поэтому подобные ограничения действовать не будут.

Успение – последний двунадесятый праздник православного церковного года, имеющий интересную предысторию и свои традиции. О чем сейчас и расскажем.

История праздника

Начнем с самого термина. Слово «успение» со старославянского переводится как «мирная кончина» или «сон».

Ни в одном из четырех Евангелий нет описания Успения Богородицы (то есть отсутствует информация о времени, обстоятельствах кончины и погребения Богоматери).

Сведения в основном взяты из неканонических религиозных текстов – апокрифов.

Вот что можно почерпнуть из преданий:

— После вознесения Иисуса Христа, согласно его завещанию, Мария осталась на попечении апостола Иоанна.

— К моменту своей смерти она проживала в Иерусалиме.

— Однажды во время молитвы у Гроба Господня к Богородице явился Архангел Гавриил и сообщил, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». Согласно церковному преданию, апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

— Богородица была похоронена в гробнице ее родителей, праведных Иоакима и Анны. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем. В настоящее время там находится церковь, названная в честь Успения Пресвятой Девы. Паломники со всего мира приезжают в этот храм.

— Апостол Фома не успел на похороны Богородицы. Ему удалось попасть в Иерусалим на третий день после погребения. Когда гроб открыли, чтобы он мог проститься с Пресвятой Девой, тела Богородицы в нем уже не было — лишь ее плащаница.

— В этот же день апостолы собрались все вместе за трапезой, и им явилась Богородица в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь! – ибо Я с вами во все дни».

Таким образом Успение Пресвятой Богородицы считается праздником, а не поводом для печали, ведь Богоматерь воссоединилась со своим сыном.

Успение Богородицы: Церковные традиции

В этот день во время богослужений священники облачаются в голубые одежды, поскольку этот цвет относится к цветам Богоматери.

Праздничные службы начинаются всенощным бдением. В храмах 27 августа, накануне Успения к верующим выносят плащаницу с изображением Богородицы. С ней совершается крестный ход вокруг церкви, после чего всех молящихся помазывают елеем. Праздник также восхваляется особенным акафистом (песнопением).

На следующий день, 28 августа, уже совершается праздничная служба.

Успение Богородицы: Народные традиции

В народе праздник Успения еще называют Первой Пречистой. В течение осеннего периода есть три Пречистые: «Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья — снегом покрывает».

На Первую Пречистую начинался сбор урожая в садах. На деревьях оставляют только зимние сорта яблок и груш.

Считается также, что это лучшее время для свадеб. Говорят, «если до Успения парня не найдешь – до весны замуж не пойдешь» или «с Успенщины не успеешь присмотреть – зиму тебе в девках просидеть».

В этот день, согласно народным приметам, нельзя надевать старую или неудобную обувь – это поможет избежать проблем в жизни.

Также считается, что нельзя ходить босиком по росе – это грозит «собиранием всех болезней на себе», так как именно в этот день земля скорбит о Богородице.

Кроме того, в этот день ни с кем нельзя ссориться, нельзя резать ножом продукты и нельзя втыкать ничего острого в землю, потому что она должна отдохнуть.

По приметам на Успение определяли характер будущей осени, а также и зимы: «Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели.»