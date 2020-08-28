Минувшей ночью в Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич, сообщает TUT.BY со сылкой на читателей.

Инцидент произошел во дворе дома № 5 по улице Уручской. Читатели рассказывают, что около 03.30 проснулись из-за сильного грохота на улице. Выяснилось, что кто-то выбил стекла в белом Geely Atlas, который принадлежит Марии Василевич. Также очевидцы сообщают о трех сквозных дырах на левой двери.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Журналисты попытались связаться с Марией Василевич, но ее мобильный телефон отключен.

Ранее «Мисс Беларусь» высказывалась по поводу протестов в Беларуси. Свое обращение она разместила в Instagram, где попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить.

Также она посещала в больнице избитых во время акций протестов и извинилась перед людьми.

Заметим, что накануне в «Новой Боровой» вандалы испортили автомобиль известного ведущего Евгения Перлина, в знак протеста недавно уволившегося с гостелевидения. На капоте нарисовали бело-красно-белый флаг, пробили колесо.

Ранее «Наша Нива» провела небольшое расследование и выяснила, что подобные инциденты происходят повсеместно, по крайне мере, в Минске известно о десятках таких случаев.