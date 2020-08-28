Изначально правоохранители предположили, что на такое дерзкое поведение способен только человек с криминальным прошлым, однако они ошиблись.

Житель Лидского района задержан за дерзкий разбой, совершенный на одной из автозаправок в Лидском районе, об этом рассказали в УВД Гродненского облисполкома, сообщает Sputnik.

Инцидент произошел ночью 11 августа. Неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто шарфом, а на голове была кепка, ворвался в помещение АЗС. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал у продавца выручку. Его добычей стала небольшая сумма – около 120 рублей.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, остановленные в помещении. Обстоятельства происшедшего дали основания правоохранителям предполагать, что злоумышленник является человеком с богатым криминальным опытом. Тем не менее, оказалось, что это обычный 23-летний житель Лидского района. По словам представителей МВД, молодой человек раскаялся и признался, что «не понимает, что на него нашло» в ту ночь.

Одежда и пистолет, которые он использовал при ограблении, изъяты. Оружие оказалось пневматическим.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.