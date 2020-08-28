Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства, передает DW.

Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои «права и свободы без вмешательства извне», заявила глава немецкого правительства. Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавления протестов в Беларуси.

«Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы», — отметила канцлер.