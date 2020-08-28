Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши — это естественное для него поведение, авторитарный глава Беларуси стремится любой ценой сохранить свой пост, пишет ru.delfi.lt.

«Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами», — в пятницу по телефону из Берлина сказал BNS министр.

«Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимание ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества», — добавил он.

28 августа во время посещения Орши Лукашенко объявил о подготовке к ответным санкциям против Литвы и Польши. «Мы им покажем, что такое санкции», — цитирует БелТА Лукашенко.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.

«Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы — страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы», — утверждает Л. Линкявичюс.

«Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество — это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной — она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить», — сказал он.

Литва в ближайшее время планирует ввести санкции в отношении Беларуси, в частности лиц, которые участвовали в фальсификации выборов, применяли силу против протестующих. Список санкций будет утвержден после согласования с Латвией и Эстонией. Введение санкций планирует и ЕС.