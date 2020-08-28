Они временно разместятся в Украине.

Как рассказал dev.by президент украинской ассоциации EASE Владислав Савченко, в Украину продолжают поступать заявки от белорусских программистов, которые хотят получить помощь по переезду из Беларуси.

– Пока планируют переезд 350 специалистов, примерно треть из них едут с семьями. Мы помогаем им с жильем и обустройством в Украине. Около 10% коллег, которые готовятся к переезду, говорят, что планируют остаться здесь на ПМЖ, – сообщил он.

По словам президента EASE, остальные белорусы могут вернуться на родину, когда все станет стабильно.

«Просто у людей нет желания ничего общего иметь с этим режимом. Да и бизнесу он совершенно не на пользу», – пишут комментаторы на площадке.