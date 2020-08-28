Культура Актеры Купаловского оставили около театра свои награды 28.08.2020 в 14:00 996 Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы оставили около центрального входа в здание свои награды, сообщает TUT.BY. АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Барыс Хамайда: «Новых лідараў дасць Беларуская Плошча, але яе трэба рыхтаваць» Окаянные дни и Купаловский театр Владимир Орлов: Мы слышим голос зрелой европейской нации Не запляміць гонар генерала нявіннай крывёю і стаць на бок ісціны Вице-президент крупнейшей белорусской IT-компании Epam вошёл в Координационный совет Из Купаловского театра уволены 58 актеров и сотрудников Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце Коронавирус в Беларуси: заразились 71346 человек, выздоровели — 69887, умерли —... 28.08.2020 в 17:57 Линкявичюс об угрозах Лукашенко: он идет ва-банк 28.08.2020 в 17:46 Правасуддзе па-гомельску: 18-гадовую студэнтку амапаўцы збілі, а суд — папярэдзіў 28.08.2020 в 17:19 Из Беларуси планируют уехать 350 айтишников, треть из них — с... 28.08.2020 в 17:18 Задержан известный бизнесмен Александр Василевич 28.08.2020 в 16:42