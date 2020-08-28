Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы оставили около центрального входа в здание свои награды, сообщает TUT.BY.

Актеры Купаловского оставили около театра свои награды

Актеры Купаловского оставили около театра свои награды

Актеры Купаловского оставили около театра свои награды

Актеры Купаловского оставили около театра свои награды

Актеры Купаловского оставили около театра свои награды

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