«Власть забрала голоса, свободу. Веру – нет». Веревки на женских руках в длинной цепи у Красного костела

Сегодня, 27 августа, женщины выстроились в цепь солидарности возле костела на площади Независимости, где накануне вечером омоновцами во время зачистки были заблокированы сторонники перемен и журналисты, сообщает «Салідарнасць».

У многих участниц акции руки связаны веревками или лентами. Некоторые держат плакаты: «Власть забрала голоса, свободу. Веру – нет».

Цепь растянулась не десятки метров. Представитель МВД, сопровождаемый коллегами, неоднократно повторил в мегафон, что действия собравшихся незаконны, после чего начал выборочно подходить к женщинам, говоря: на вас заведено административное дело, просьба предоставить персональные данные.

Некоторые силовика игнорировали, некоторые указывали свои данные. Все происходящее снималось на камеру «спецоператором» МВД.