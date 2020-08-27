Старший вице-президент одной из крупнейших ІТ-компаний Беларуси EPAM Systems Максим Богрецов рассказал в Facebook, почему и для чего присоединился к Координационному совету. Для этого, по его словам, он ушел в бессрочный отпуск.

«Я как и все испытал уникальное чувство гордости за то, что я белорус, в день выборов, который показал небывалый уровень активности, сплочённости и веры в открытое гражданское общество. Быстро добавилось чувство стыда: когда власть применяет беспрецедентный террор по отношению к собственному народу, невиданный здесь со времен второй мировой войны, оставаться в стороне на безопасном расстоянии это неправильно», — отметил топ-менеджер.

Богрецов отметил, что неделю после 9 августа «попытался что-то делать по работе, но реально вместо того, чтобы что-то производить, без конца объяснял клиентам план компенсации потерянного производства в Беларуси или выслушивал, как они требуют все критические или не очень функции вынести за пределы страны».

«Помучившись пару дней, я понял, что эффективнее и честнее уйти в отпуск на неопределённое время, и в Минске помочь чем могу построить общество, где правда, факты и ответственность государственных органов перед собственным народом не пустые слова. Это кстати можно очень элегантно сделать с помощью современных цифровых технологий. Эти же технологии показали, что мухлевать, обманывать, нарушать закон и прятаться за государственные чины в современном мире очень сложно — всё на виду», — заявил он.

Старший вице-президент отметил, что не видит «людей, готовых простить, притвориться, вернуться в загончики к своим клавиатурам, станкам или сковородкам и продолжать содержать власти и силовиков, которые нас, наших друзей, родственников, детей убивают, избивают, унижают под псевдопатриотические песни».

Богрецов подчеркнул, что Координационный совет не ставит задачу захвата власти, а пытается донести до властей, «что старые методы не работают: продолжение насилия это тупик, сталкивать жителей Беларуси лбами между собой или с соседями не нужно».

«Ну и конечно мы все ждём не дождёмся, когда можно будет жить нормально и заниматься нашим делом. Есть много практических идей, как построить гражданское общество, создать правильный инвестиционный климат, реально помочь экономике и т. д. Энергии много», — добавил топ-менеджер.