В торговом центре «Галерея» Минска посетители стали свидетелями необычного явления. Вдруг люди запели песню «Пагоня» на слова Максима Богдановича.

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Вышло все очень красиво.

В Минске посетители торгового центра спели песню «Пагоня».

Похожий случай произошел 25 августа в торговом центре «Столица», который находится прямо под площадью Независимости.

Музыкальность белорусов в эти непростые дни доказали и музыканты Белгосфилармонии. Недавно около 200 музыкантов этого заведения, но не только, устроили импровизированный концерт прямо на ступенях здания Белгосфилармонии.