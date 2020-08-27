Днём 24 августа 2020 году поступило сообщение о том, что на берегу декоративного водоема, который расположен на придомовой территории в Брестском районе, была констатирована смерть 5-летнего мальчика.

С 23 августа 2020 года, как было установлено, ребёнок гостил у бабушки, которая 24 августа 2020 года поехала в Брест, оставив ребенка со своей 16-летней дочерью.

Мальчик играл во дворе, а его тетя находилась в доме. Девушка, выйдя во двор, обнаружила малолетнего ребенка в водоёме без признаков жизни. Она вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медработники констатировали смерть ребёнка.

Следователи проводят проверку по данному факту. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.