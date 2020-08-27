Связаны ли с протестами в Беларуси перемены в руководстве БПЦ

У Белорусской православной церкви новый глава — епископ Вениамин. 25 августа он сменил на этом посту митрополита Павла. Связаны ли кадровые изменения с реакцией Павла на репрессии в Беларуси — у DW.

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 25 августа, освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла — главу Белорусской православной церкви (БПЦ). Синод, удовлетворив соответствующее прошение митрополита Павла, перевел его на новое место служения — в Кубанскую митрополию. Новым руководителем БПЦ назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

В белорусском сегменте соцсетей эти кадровые перестановки вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то радовался, что вместо гражданина России БПЦ возглавил гражданин Беларуси, другие отмечали, что смена иерархов произошла после того, как митрополит Павел извинился за поспешное поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и раскритиковал репрессии в отношении участников акций протестов в стране.

Православная церковь отреагировала на репрессии в Беларуси

Между тем Синод РПЦ вечером 25 августа опубликовал постановление, в котором заявил о поддержке усилий митрополита Павла, направленных на восстановление мира и общественного спокойствия в Беларуси. РПЦ назвала «важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона».

Новоназначенный глава БПЦ епископ Вениамин 26 августа выступил с первым обращением, в котором призвал православных к трехдневному посту и подчеркнул: «Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону. От того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония».

Что сейчас происходит в БПЦ

Как объяснил в интервью DW председатель информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин, «технически владыка Вениамин уже является патриаршим экзархом — сразу как об этом постановляет синод. Он постепенно принимает дела и приступает к исполнению своих обязанностей». По словам Лепина, в ближайшее время епископ Вениамин будет возведен в сан митрополита.

Митрополит Павел еще не вернулся из командировки из Москвы. «Мы знаем, что по планам владыка Павел должен 28 августа приехать в Жировичи на День успения пресвятой владычицы нашей Богородицы — в Успенский жировичский монастырь, где он отслужит праздничную службу, попрощается с братией и семинаристами, преподавательским составом. И 30-го будет служба в кафедральном соборе города Минска (Свято-Духов кафедральный собор. — Ред.). Куда тоже будет приглашено и духовенство и миряне. Пожалуй, это будет заключительная служба владыки в нашей стране», — добавил Лепин.

Рудковский: Владыка Вениамин — пока загадка

Директор зарегистрированного в Вильнюсе Белорусского института стратегических исследований (BISS) Петр Рудковский (в сфере его научных интересов — политический потенциал белорусских церквей) в интервью DW отметил, что склонен согласиться с официальной версией кадровых перемен в БПЦ. По его словам, митрополит Павел сам хотел поменять место службы: «Он запутался в этой сложной ситуации — и политической, и, возможно, внутрицерковной. Поэтому я думаю, что это было такое консенсусное решение, принятое Павлом и руководством РПЦ».

Рудковский обратил внимание на то, что «освобождение от должности и назначение на другую митрополита Павла сопровождалось отчетливой сердечной поддержкой его деятельности и его позиции относительно последних событий в Беларуси — Синод РПЦ выразил солидарность с позицией митрополита Павла».

Эксперт считает, что фигура нового главы БПЦ — пока загадка: «С одной стороны, епископ Вениамин — человек образованный, светлый, имеет организационный опыт в просветительской деятельности, создании богословской школы (в 2014 году Синод БПЦ назначил его председателем отдела религиозного образования и катехизации. — Ред.). С другой — Вениамин в восприятии общественно-политических процессов имеет установку на порядок».

Рудковский полагает, что пока рано прогнозировать, насколько новый глава БПЦ будет лоялен белорусским властям. «Возможно, он будет больше склонен поддерживать позицию властей. Но я убежден, что это будет не любой ценой и будет иметь определенные границы. Все-таки нет сомнений, что это человек глубоко верующий. Все однозначно хором утверждают, что он — человек набожный», — говорит директор BISS. «Если в Беларуси, не дай Бог, повторится такой террор, как 9-11 августа, то я не думаю, что владыка Вениамин будет хвалить власти», — указал Рудковский.

Кто такой владыка Вениамин

В свою очередь, Николай Лис, который сотрудничал с владыкой Вениамином во время его работы в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации БПЦ, в интервью DW очень тепло отозвался о нем как о человеке. «Очень добрый, очень мягкий человек в общении с людьми. Если он берет на себя обязательство, то всегда стремиться его выполнить», — поделился Лис.

Епископ Вениамин (в миру — Виталий Тупеко) родился 16 сентября 1968 года в городе Лунинце Брестской области. По первому образованию инженер-радиофизик (окончил Белгосуниверситет в 1992 году), по второму — кандидат богословия (Минская духовная академия, 1999 год). В 1994 году был пострижен в монашество с именем Вениамин. В 2010 году назначен епископом Борисовским, викарием Минской епархии.