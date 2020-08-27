Россия в ситуации с Беларусью ведет себя сдержаннее, чем европейские и американские политики, заявил президент РФ Владимир Путин.

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны — и европейские, и американцы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

«Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна», — продолжил Путин.

Он напомнил, что между россиянами и белорусами сотни тысяч тесных родственных связей, плотная кооперация в промышленности.