В интервью телеканалу «Россия-1» президент соседнего государства Владимир Путин заявил, что российские силы не будут использоваться в Беларуси до тех пор, пока экстремистские элементы в нашей стране не перейдут границ, не начнут разбой. Он также рассказал о создании резерва из силовиков для помощи Беларуси.

По информации проекта @wargonzo, к переброске в нашу страну готовится одно из самых элитных подразделений Вооруженных сил РФ, а именно – Силы специальных операций. Об этом стало известно от источников в российском генштабе.

К командировке в Минск, как сообщает @wargonzo, «ссошники» готовятся уже больше недели и сейчас бойцы находятся в режиме ожидания. ССО – это одно из немногих подразделений, которое находится в личном подчинении российского президента.