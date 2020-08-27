Сегодня главы дипломатических миссий ЕС и стран ЕС имели возможность обсудить ситуацию в Беларуси с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. После этого с их стороны последовало соответствующее заявление.

Европейский союз внимательно следит за развитием событий в Беларуси в преддверии и после выборов. ЕС неоднократно призывал власти Беларуси к поиску адекватных решений посредством прекращения насилия и ведения подлинного и широкого национального диалога. Именно с учетом этих обстоятельств главы дипломатических миссий Европейского союза в Минске попросили о встрече с Владимиром Макеем, на которую он любезно согласился.

Дипломаты ЕС подчеркнули, что только мирный и демократический процесс в условиях независимости и свободы СМИ и сильного гражданского общества поможет отыскать устойчивые решения. Главы миссий также выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов и для защиты своего права на свободу и демократическое представительство. Белорусы призывают свои власти к открытому диалогу о будущем своей страны.

В этом контексте европейские дипломаты указали на недопустимость преследования членов Координационного совета на представленных властями основаниях. На сегодняшней встрече дипломаты ЕС напомнили о ранее направленных просьбах разрешить посещение ими следственных изоляторов и ряда граждан Беларуси, которых послы ЕС, работающие в Минске, считают арестованными исключительно по политическим мотивам.