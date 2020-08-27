Минздрав уволил директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека. Ранее врачи центра выходили на пикеты

Известный белорусский кардиолог, ученый Александр Мрочек больше не директор РНПЦ «Кардиология». Его уволили по инициативе нанимателя — Минздрава.

Сообщения о том, что уволили директора РНПЦ «Кардиология» Александра Геннадьевича Мрочека, стали приходить в редакцию еще ночью. С утра он был на рабочем месте и честно сказал, что вчера, 26 августа, с ним действительно был разговор, но приказа он не видел. После нашего короткого разговора он поехал в Минздрав, чтобы ознакомиться с приказом. С сегодняшнего дня Александр Геннадьевич больше не директор РНПЦ, пишет TUT.BY.

— В приказе написано — по инициативе нанимателя (наниматель в данном случае Минздрав. — Прим. TUT.BY), — рассказал Александр Мрочек.

— Есть ли в приказе мотивировка, почему приняли такое решение?

— Нет. Сказали спасибо, что все очень хорошо, но к нам повышенные требования, нагрузка значительно возрастет и «я хочу иметь своего человека». И вот на этом, так сказать, все.

— А вы сами лично с чем связываете увольнение?

— Я думаю, что есть необходимость кого-то трудоустроить.

— Вы же с утра были на работе, как ваши коллеги это все восприняли?

— Коллеги не очень хорошо это приняли, сегодня с утра я был на работе тоже, они все гурьбой пришли. Сейчас приедет исполняющий обязанности министра (Дмитрий Пиневич. — Прим. TUT.BY) объяснять ситуацию коллективу.

— Вы с 2008 года руководили клиникой, что вы сейчас чувствуете?

— Я не могу сказать, видимо, идет какая-то смена кадров.

— Но не связываете это решение с тем, что ваши врачи выходили на пикеты?

— Предполагаю, но уверенно не могу об этом сказать, потому что сегодня об этом не говорилось.

— Но вчера беседа была об этом?

— Да, говорили об этом.

— О пикетах и о том, что нежелательно туда выходить, говорили?

— Да.

— Как вы оцениваете ситуацию?

— Что ж сделаешь, я здесь не волен ни протестовать, ни предпринимать какие-то усилия, потому что решение принято, и оно законно, есть такая статья, и здесь что-либо мне возразить достаточно сложно.

— Что вы будете делать?

— Пока у меня никаких предложений по трудоустройству нет.



Кто будет руководить центром вместо Мрочека, он сам пока не знает. Исполняющей обязанности будет Маргарита Бельская, сейчас она заместитель директора по научной работе.

Александр Мрочек — известный белорусский кардиолог, его ценят коллеги не только в нашей стране, но и за рубежом. РНПЦ «Кардиология» он руководил с 2008 года. Заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. Награжден медалью Франциска Скорины.

В РНПЦ «Кардиология» проводят уникальные операции на сердце, а в 2024 году здесь планируют запустить центр гибридной хирургии.

На сайте Академии наук указано, что основные направления прикладных исследований Александра Геннадьевича — изучение патогенеза, разработка и теоретическое обоснование методов лечения коронарной болезни сердца и нарушения сердечного ритма. Им разработаны методы ранней диагностики коронарной болезни сердца при сахарном диабете и заболеваниях щитовидной железы, установлены полезные эффекты воздействия гальванического тока и ультразвука на инфарктную зону, что позволило разработать методы лечения стенокардии и инфаркта миокарда.

После силовых разгонов акций протеста медики РНПЦ «Кардиология» выходили на акции против насилия. Также они поддерживали своего задержанного коллегу, анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Олега Черноокого и стояли с его портретами в цепи солидарности. Более того, они написали письмо на имя министра внутренних дел Юрия Караева, чтобы их коллегу освободили. 13 августа его отпустили из ИВС в Жодино.