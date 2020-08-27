Министерство иностранных дел Польши вызвало белорусского посла в связи с обвинениями со стороны Александра Лукашенко. Он ранее заявил, что Польша планирует присоединить Гродненскую область.

Об этом в Twitter написал заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, передает «РБК-Украина».

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши — сегодня посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша», — написал Пшидач.

Сегодня Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область, а также заявил, что против Беларуси идет гибридная война.

Ранее Беларусь обвиняла Литву в попытке нарушения воздушного пространства; в частности, с литовской территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с «антигосударственной символикой».